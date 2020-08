Havia um monumento no meio da avenida

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/08/2020 | 00:01



Livro aberto. Relógio de sol. Obelisco

Texto: Adauto Campanella

A saudosa Concha Acústica sobreviveu ao alargamento da Avenida Goiás. Foi demolida quando da construção da Praça Luíz Tortorello. Lamentável. Poderia ser preservada. Era uma referência de São Caetano.

Tivemos dois obeliscos? Para mim, só um, construído com Campanella (Anacleto Campanella, prefeito, gestão 1961-1965) na saudosa Praça dos Estudantes, época de mobilizações populares por volta de 1964.

Campanella assumia o segundo mandato no novo Paço Municipal e Massei (Oswaldo Massei, prefeito, 1957-1961) não tinha concluído a obra. Aí Campanella transmite o governo a Braido <CF160>(Walter Braido, prefeito, gestão 1965-1969)</CF>, que transmite a Massei (gestão 1969-1973), que faz nova praça com o ‘obelisco’ e, que eu saiba, era um ‘relógio de sol’, não sei se pode ser considerado obelisco.

Esse obelisco erigido na Praça dos Estudantes representava um livro aberto e estava integrado a um ‘parlatório’, instalado estrategicamente em um canto da praça. Lamentável que as rivalidades políticas, mas acima de tudo a vaidade dos homens, não respeitem a memória, muito menos os recursos gastos da população.

Nota da Memória – Verdade. O alargamento da Avenida Goiás não interferiu, a princípio, na Concha Acústica, que foi preservada. A avenida começou a ser alargada em 1974, sacrificando o obelisco, que veio ao chão em setembro daquele ano; a Concha Acústica foi derrubada em 7 de fevereiro de 2004.

Do ‘livro aberto’ citado pelo Adauto, do tempo do seu pai prefeito, procuramos informações.

Encontramos farto material do obelisco construído pelo prefeito Massei e demolido pelo prefeito Braido. Destacamos três fotos, em homenagem ao autor das mesmas, o repórter-fotográfico e cinegrafista José Honório de Castro, o Zezinho, ouvido alguns anos atrás por <CF160>Memória</CF> e que nos legou dezenas de fotos por ele produzidas. Verdadeiro tesouro que forma na reserva técnica da Memória nossa de cada dia.

PRAÇA PORTUGAL

Localiza-se na confluência das ruas Manoel Coelho e Baraldi. Há uma banca de jornal no local. Ali ficava a herma de Armando de Arruda Pereira, conforme registrou o jornalista Hermano Pini, correspondente de O Estado de S. Paulo, por ocasião do 28º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, em 9 de julho de 1960.





Diário há meio século

Domingo, 9 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1305 (numeração repetida) Manchete – Comunicado Tupamaro ameaça represálias. O denominado Movimento de Libertação Nacional, os tupamaros do Uruguai, mantinha raptado o cônsul brasileiro Aloysio Gomide, depois de terem sacrificado Dan Mitrione, funcionário norte-americano. Política – O jornalista Fausto Polesi iniciava uma série de artigos sob a chamada Arena Jovem, “o que é e o que pretende”. Em 9 de agosto de... 1915 – O carpinteiro José Molinaro agride com um formão o jardineiro e compadre José Lensi. A agressão ocorreu na Rua Santo Antonio, em São Caetano. 1930 – João Pessoa, presidente da Paraíba, sepultado no Rio de Janeiro. Partido Democrático de São Paulo presente, entre os quais José Amazonas, de Santo André.

