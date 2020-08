Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/08/2020 | 19:38



Antes de gritar “campeão”, o torcedor do Palmeiras soltou um “ufa!”. Ontem à tarde, no Allianz Parque, o time de Vanderlei Luxemburgo vencia até os 50 minutos do segundo tempo – Luiz Adriano havia aberto o placar – quando, no último lance, Gustavo Gómez cometeu pênalti infantil que permitiu a Jô empatar para o Corinthians e lavar a decisão do título do Paulistão para as penalidades. E foi na última cobrança que veio a consolidação da conquista, em cobrança do jovem Patrick de Paula, dando ao Verdão o 23º Estadual.

Além disso, o Palmeiras interrompe a série de títulos do rival, que havia vencido o Paulistão nos três últimos anos e chegou à final neste ano embalado. E, consequentemente, a conquista faz com que Luxemburgo se torne pentacampeão estadual pelo clube: 1993, 1994, 1996, 2008 e 2020.

Quando a bola rolou, logo com cinco minutos o Palmeiras criou a primeira chance, mas Willian parou em Cássio. Na melhor oportunidade alvinegra, Jô foi às redes, mas estava impedido. Já na segunda etapa saíram os gols. Aos três, Viña cruzou na medida para Luiz Adriano subir alto e cabecear no canto, sem chances para Cássio. O Verdão teve chance de matar o jogo, mas preferiu administrar a vantagem. Até que, no último lance, Jô foi derrubado por Gómez, em carrinho imprudente. O próprio camisa 77 bateu e igualou, levando aos pênaltis.

HERÓIS

Até outro dia, Patrick de Paula estava disputando a Taça das Favelas. Ontem, aos 20 anos, no entanto, saiu dos pés do volante o chute que deu ao Palmeiras o título do Paulistão. Ele superou Cássio (que havia pegado o pênalti de Bruno Henrique), converteu a quinta cobrança e definiu o triunfo. Mas isso só foi possível porque outro personagem brilhou nas penalidades: o goleiro Weverton, que defendeu as batidas de Michel Macedo e Cantillo. Para alívio verde.





Bares da região registram aglomerações



Torcedores de Palmeiras e Corinthians lotaram bares da região na tarde de ontem para acompanhar a final entre as equipes, que deu ao Verdão o título do Paulistão. O Diário flagrou aglomerações em estabelecimentos de São Caetano, na avenida Goiás, com muitos frequentadores sem máscara e sem respeitar o distanciamento físico de 1,5 m, ignorando as recomendações da quarentena do novo coronavírus. O fato também foi notado em comércios localizados na avenida Padre Manoel da Nóbrega, em Santo André.

Já em São Bernardo, na avenida Kennedy, alguns dos estabelecimentos conseguiram fazer com que os torcedores mantivessem a distância mínima entre mesas, inclusive do lado de fora.

Após a partida, foguetórios e buzinaços foram ouvidos pelas sete cidades.