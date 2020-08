Após pedido de casamento, Demi Lovato sai para comemorar cinco meses de namoro

08/08/2020 | 18:10



Demi Lovato está comemorando momentos felizes de sua vida. A cantora saiu na última sexta-feira à noite, dia 7, com o futuro esposo para festejar os cinco meses desde que começaram a namorar.

Os pombinhos foram comer no restaurante Nobu, em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos, o mesmo lugar onde eles celebraram o pedido de casamento de Max Ehrich.

O jantar romântico foi registrado nas redes sociais. O ator postou no Instagram uma foto dele beijando Demi e escreveu na legenda:

Eu te amo, baby, feliz aniversário de namoro.

Já a cantora, que usava brincos e uma bolsa em formato de coração, compartilhou o mesmo clique e declarou:

Apaixonando-se cada vez mais por você, querido.

Em seguida, a artista fez outro post do casal com duas amigas no local, e dizendo que todos testaram negativo para o novo coronavírus e, por isso, estavam reunidos.