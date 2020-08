Brooklyn Beckham e Nicola Peltz podem ter se casado secretamente, diz site

08/08/2020 | 17:11



Será que já rolou um casório íntimo? De acordo com o britânico The Sun, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz teriam oficializado a união e a prova foi uma publicação nas redes sociais da atriz na última sexta-feira, dia 7.

Na foto compartilhada no Stories do Instagram, o filho de David e Victoria Beckham aparece de mãos dadas com a companheira e detalhe: usando uma aliança de casado no dedo da mão esquerda.

O modelo de anel, dourado e simples, é típico de uma aliança que representa a união matrimonial, e ele nunca foi visto em nenhuma outra foto em que o rapaz aparece.

As tatuagens na mão e braço visíveis na imagem confirmam que se trata realmente de Brooklyn.

O casal ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto, mas esperava-se que a cerimônia fosse um grande evento, inclusive, com a presença de diversas celebridades.