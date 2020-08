Filme Dirty Dancing ganhará sequência com participação da protagonista Jennifer Grey

08/08/2020 | 16:11



Jennifer Grey, a estrela de Dirty Dancing: Ritmo Quente, de 1987, com Patrick Swayze, estará no remake do filme. A nova produção e a participação da atriz foram confirmadas pelo CEO da Lionsgate, John Feltheimer, conforme noticiado pelo site Deadline.

- Será o filme romântico e nostálgico que os fãs têm esperado. Temos o prazer de confirmar que a Jennifer Grey vai protagonizar e produzir um novo Dirty Dancing em parceria com a Lionsgate e direção do cineasta Jonathan Levine, declarou Fletheimer, revelando também quem será o diretor.

Até o momento, o resto do elenco ainda não foi decidido. A publicação afirma, no entanto, que a especulação é que Jennifer interpretará a mãe da personagem que fez há três décadas, Baby, a jovem que se apaixona pelo professor de dança Johnny Castle, vivido por Swayze, que morreu de câncer em 2009.

O filme, que venceu o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção Original por (I?ve Had) The Times of My Life, é um dos maiores sucessos dos anos 1980 e arrecadou 214 milhões dólares, cerca de 1,1 bilhão de reais, de bilheteria no mundo inteiro.