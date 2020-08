Sorocaba enfrenta crise no casamento com Biah Rodrigues após receber nudes de outra mulher, diz colunista

08/08/2020 | 16:10



O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, estaria enfrentando uma crise no casamento com a modelo Biah Rodrigues. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a relação dos dois desandou por conta de uma suposta troca de mensagens do sertanejo com outra mulher.

A publicação afirma que Sorocaba estaria conversando com uma estudante de arquitetura e urbanismo chamada Pietra Julliatti. No bate-papo virtual, inclusive, a moça teria mandado nudes ao artista e o teor do bate-papo seria bem íntimo.

Além disso, a colunista também revelou ter entrado em contato com uma fonte ligada à Pietra, que contou que a jovem teria confidenciado a amigas próximas que tem pena de Biah, já que sempre que chamava o sertanejo, ele prontamente a atendia, e ainda supostamente pedia mais imagens sensuais.

A modelo, portanto, teria descoberto toda a história, que teria ocorrido no fim de julho, e retirado algumas fotos de Sorocaba das redes sociais, conforme noticiado por Fábia.

Procurada, até o momento da publicação deste conteúdo, a assessoria do casal não se pronunciou sobre o assunto. Sorocaba e Biah são pais de um menino, nascido em maio deste ano.