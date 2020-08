Jared Leto viverá pintor e cineasta Andy Warhol em novo filme: Grato pela oportunidade

08/08/2020 | 15:11



Não é novidade que, além de cantar, Jared Leto também arrasa na atuação. Ao longo de sua carreira, ele interpretou papeis de destaque, como no filme Dallas Buyers Club, de 2013, que lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante por interpretar uma travesti.

Agora, o vocalista do 30 Seconds to Mars pretende adicionar mais um papel em seu currículo. Por meio de suas redes sociais, ele revelou na última sexta-feira, dia 8, que irá viver o pintor e cineasta Andy Warhol em uma produção. O anúncio foi feito no mesmo dia em que Andy completaria 92 anos de idade.

Sim, é verdade! Eu vou interpretar Andy Warhol em um novo filme. Muito grato e animado pela oportunidade. Feliz aniversário Andy, sentimos sua falta e de sua genialidade.

Como artista, Warhol se destacou por popularizar o que ficou conhecido como pop art. Alguns de seus melhores trabalhos incluíram as clássicas latas de sopa Campbell's e o Marilyn Diptych, ambos criados por ele em 1962. Suas criações se tornaram altamente valiosas, chegando a ser vendidas por mais de 100 milhões de dólares. Ele morreu em fevereiro de 1987 aos 58 anos de idade, após uma cirurgia na vesícula biliar.

Esta não é a primeira vez que Leto passa por uma transformação completa para retratar um personagem. Ademais de Dallas Buyers Club, ele também impressionou ao dar vida ao Coringa no filme Esquadrão Suicida e, de quebra, interpretar Mark David Chapman, o assassino de John Lennon.