Fernanda Young ganhará documentário especial no GNT

08/08/2020 | 15:11



Em agosto de 2020, está fazendo um ano do falecimento de Fernanda Young. Coincidência ou não, neste sábado, dia 8, a coluna de Patricia Kogut no jornal O Globo divulgou que no ano que vem vai estrear uma produção em homenagem à escritora.

O canal GNT será responsável pelo documentário que levará o nome de Tudo que você não soube sobre Fernanda Young, em referência a seu romance autobiográfico lançado em 2007.

A roteirista de Os Normais, que morreu em decorrência de uma crise asmática, terá sua história contada por meio de entrevistas, materiais de arquivos e cenas de ficção. A direção ficará por conta de Susanna Lira.

O viúvo de Fernanda, Alexandre Machado, que trabalhou com ela em diversas produções, já está reunindo documentos que serão usados na nova obra.