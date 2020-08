Ipiranguinha, em Santo André, ganha espaço para animais de estimação

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



08/08/2020 | 14:44



O Parque Ipiranguinha, na Vila Alzira, em Santo André, ganhou neste sábado o Pet Parque, espaço exclusivo para animais de estimação, o terceiro da cidade. O local foi pensado para que os frequentadores possam levar seus bichos para brincar e correr sem coleira e em segurança.

De acordo com a Prefeitura, o equipamento foi construído em parceria com supermercado vizinho ao Parque Antonio Flaquer, mais conhecido como Ipiranguinha, por meio de chamamento público. O espaço, de aproximadamente 100 metros lineares, tem brinquedos agility (escalada, túnel, entre outros) para os cães se exercitarem, e cercados com alambrado e de portões tipo eclusa, para garantir a permanência do animal dentro da área, além de bebedouro e porta-saquinho para o recolhimento de dejetos.

O prefeito Paulo Serra, presente à ação, destacou o cuidado com a causa animal. “Essa causa que abraçamos é sinônimo de bem-estar e qualidade de vida, não apenas para nossos pets, mas também para seus donos que conseguem usufruir desta área verde em segurança e em total harmonia neste espaço dedicado.”

Para a utilização do Pet Parque é necessário seguir algumas regras, como manter o portão fechado e o espaço limpo, ficar sempre de olho no cão, não alimentar os animais no local e manter as vacinas em dia. Cães mais ferozes, como pit-bulls e rottweilers, não são aceitos no Pet Parque, que funciona das 6h às 18h, no mesmo período do parque, todos os dias.



O Parque Regional da Criança – Palhaço Estremilique, no Parque Jaçatuba, é o próximo a receber o Pet Parque, que já funcionava em outros dois endereços de lazer, o Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari), em Santa Teresinha, e Celso Daniel, no bairro Jardim.