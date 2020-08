Brasil chega à marca de 100 mil mortes causadas pela Covid-19

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC

com Agências



08/08/2020 | 14:21



O Brasil superou hoje a triste marca de 100 mil mortes ocasionadas pela Covid-19. De acordo com consórcio de veículos de imprensa, o País tem até agora 100.240 vítimas fatais acometidas pelo coronavírus. O levantamento, feito em cima de dados das secretarias de Saúde dos Estados, apontou 538 novos registros de óbitos nas últimas 24 horas. Há, ainda, 2.988.796 pessoas infectadas.

Com as novas mortes, o País permanece em segundo lugar no número de infectados e mortos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos nos dois índices, de acordo com estudos da universidade norte-americana Johns Hopkins.

NA REGIÃO

Já o Grande ABC, até sexta-feira, totalizava 1.827 vítimas, equivalente a um óbito a cada duas horas desde o início da pandemia. O boletim epidemiológico divulgado pelas prefeituras havia revelado mais 500 infectados, somando 45.250 casos, ou seja, cerca de cinco contaminações a cada hora. Assim, a letalidade da Covid-19 na região é de 4%.

São Bernardo lidera no número de diagnósticos positivos, com 20.590, seguida de Santo André (12.435), Diadema (6.065), São Caetano (2.766) e Mauá (2.256). Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra registram 789 e 349 casos, respectivamente.

Vem de São Bernardo também o maior índice de mortes, 646, tendo na sequência Santo André (395), Diadema (348), Mauá (220), São Caetano (141), Ribeirão Pires (60) e Rio Grande da Serra (17). Outros 45.990 aguardam confirmação e 21.920 pacientes se recuperaram.

No Brasil a primeira morte por Covid foi registrada no dia 12 de março, na cidade de São Paulo, após notificação feita no dia 26 de fevereiro.

Em todo o planeta o número de vítimas da Covid atinge a casa de 722 mil pessoas.