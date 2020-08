Luciano Huck promete moto para entregador que viralizou, mas humorista entrega doação antes

08/08/2020 | 12:11



Um dos assuntos mais comentados na última sexta-feira, dia 7, foi o caso do entregador Matheus Pires, ofendido em um vídeo que rodou as redes sociais. Diversas celebridades ficaram comovidas e revoltadas com o caso, inclusive Luciano Huck, que compartilhou em suas redes sociais uma conversa que teve com Matheus por videoconferência.

Em determinado momento do bate-papo, Luciano promete uma moto nova para o entregador, que contou que estava usando a moto de seu pai pois a sua tinha pifado. Foi quando Huck anunciou sua doação:

- A moto que fundiu o motor...conta comigo!

O que o apresentador da Globo não esperava é que outra pessoa se adiantou e também fez uma doação para Matheus. O humorista do SBT, Matheus Ceará, que pediu ajuda para seus seguidores para encontrar o motoboy:

Aí galera! Achamos o Matheus e já entregamos a moto pra ele.