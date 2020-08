ONG faz protesto em Copacabana por quase 100 mil brasileiros mortos por covid-19

08/08/2020 | 11:07



A organização não-governamental Rio de Paz promove na manhã deste sábado, 8, um ato em homenagem aos quase 100 mil brasileiros mortos pela pandemia do coronavírus e em protesto contra a forma como o poder público tem conduzido a administração desta crise sanitária. Às 6h cem cruzes pretas foram fixadas na areia da praia de Copacabana, na zona sul, em frente ao hotel Copacabana Palace, e mil balões de gás vermelhos também foram fixados - 100 deles nas cruzes e outros 900 na areia.

Às 11h os balões serão soltos, simbolizando as vidas que se perderam devido à doença. A dramatização será conduzida pelo taxista Márcio Antônio do Nascimento Silva, que, no último ato público realizado pelo Rio de Paz, em junho, fixou novamente na areia de Copacabana as cruzes que haviam sido derrubadas por um homem que passava pelo local e é contrário ao protesto. Silva teve um filho morto pela covid-19 e neste próximo domingo (9) passará seu primeiro Dia dos Pais sem a companhia do filho.

Um cartaz de quatro metros de comprimento com a frase "100 MIL: Por que somos o segundo país em número de mortos?" está exposto na praia. "Poder público e sociedade precisam responder a uma questão para a qual nos remetem as 100 mil mortes por coronavírus: por que somos o segundo país em número de mortos? Da resposta racional, isenta e honesta a essa pergunta dependem as mudanças pelas quais o Brasil precisa passar a fim de vivermos num país no qual a santidade da vida humana seja respeitada", afirma o presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa.

Até sexta-feira (7), 99.702 brasileiros haviam morrido de covid-19. A marca de 100 mil mortos deve ser ultrapassada neste sábado.