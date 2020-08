08/08/2020 | 10:50



O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, em sua conta oficial no Facebook, que não pretende se envolver na disputa em primeiro turno das eleições municipais. "Não pretendo participar das eleições municipais no 1º turno", afirmou. Na publicação, o presidente disse que esse assunto foi pauta no café da manhã com o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.

Devido à pandemia do coronavírus, a votação em primeiro turno para o pleito municipal foi adiada para 15 de novembro, enquanto o segundo turno ficou marcado para o dia 29 de novembro.