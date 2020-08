Documentário sobre vida de Robin Williams, Robin's Wish, ganha trailer oficial; assista!

08/08/2020 | 10:10



Intitulado Robin's Wish, o documentário que contará o último ano de vida do falecido ator Robin Williams, ganhou seu primeiro trailer nessa sexta-feira, dia 7. Robin, muito conhecido por seus papéis em filmes como Sociedade dos Poetas Mortos e Gênio Indomável, morreu no dia 11 de agosto de 2014 aos 63 anos de idade e chocou o mundo.

No trailer, Susan Scheneider, sua esposa, e Shawn Leby, diretor de Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba, afirmam que sentiam que havia algo de errado com o ator. Acontece que Robin possuía uma doença degenerativa, a chamada Demência por Corpos de Lewy, que causa a perda gradual da função mental e provoca alterações no comportamento, cognição e movimento da pessoa portadora da doença. No entanto, sua esposa não sabia.

- Com a ajuda de especialistas médicos, eu vi que o que eu e Robin passamos finalmente fazia sentido - nossa experiência batia com a ciência. E o que eu descobri no caminho era maior do que eu e do que Robin. A história completa foi revelada durante a produção desse filme e guarda a verdade que estávamos buscando, afirma Susan durante o trailer.