Soberano, Hamilton mantém domínio e lidera o terceiro treino livre em Silverstone

08/08/2020 | 08:21



Muito acima do patamar dos outros pilotos, Lewis Hamilton deu prosseguimento ao domínio imposto neste fim de semana em Silverstone e foi o mais rápido do terceiro treino livre para o GP do 70.º Aniversário, neste sábado. Soberana, a Mercedes marcou mais uma dobradinha no icônico circuito britânico, repetindo o feito das duas últimas atividades.

O hexacampeão registrou 1min26s621, sendo 0s163 mais rápido do que seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas. A escuderia alemã, líder do Mundial de Construtores com folga e que tem seus dois pilotos nas duas primeiras colocações do campeonato, reforça a cada treino e corrida sua hegemonia frente às outras equipes.

O jovem Nando Lorris, da McLaren, é um dos que tenta de alguma maneira se aproximar da dupla da Mercedes. O piloto britânico foi a surpresa da atividade e terminou a sessão em terceiro, registrando sua melhor marca (1min27s202, 0s581 mais lento que Hamilton) com pneus médios, enquanto os rivais usaram compostos mais macios.

O forte vento na manhã deste sábado em Silverstone atrapalhou um pouco os pilotos, de modo que os tempos foram piores do que os da sexta-feira. Hamilton, por exemplo, tinha feito 1m25s606 no segundo treino.

A Racing Point colocou seus carros na quarta e quinta colocações. Desta vez, o alemão Nico Hulkenberg, que novamente substitui o mexicano Sergio Pérez, diagnosticado com coronavírus, levou a melhor sobre seu companheiro canadense Lance Stroll e terminou à frente.

A Ferrari apareceu apenas no sexto posto, com o monegasco Charles leclerc. Depois dele vieram o holandês Max Verstappen e o tailandês Alexander Albon, ambos da Red Bull. O francês Esteban Ocon, da Renault e o espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren, completaram a lista dos dez primeiros colocados. Sofrendo com problema na sua Ferrari, o alemão Sebastian Vettel foi só o 13º.

Os pilotos voltarão a acelerar em Silverstone neste sábado com a sessão de classificação, que começará às 10 horas (de Brasília). A largada para o GP do 70.º Aniversário será às 10h10 do domingo.