Metrô ressurge pós-Baldy

07/08/2020 | 23:59



Embora revogada na noite de ontem pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, a prisão temporária do secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, deve ser suficiente para o governador João Doria (PSDB) tirá-lo definitivamente do comando da pasta. Com isso, o Grande ABC volta a sonhar com a Linha 18-Bronze do Metrô. Políticos e representantes da sociedade civil organizada têm de aproveitar a oportunidade conferida pelo destino para reverter o encaminhamento do projeto original às calendas gregas. Neste aspecto, tem grande importância a entrada da Assembleia Legislativa no debate. Deputados têm poder e legitimidade de cobrar o Executivo para que ouça o desejo dos quase 3 milhões de moradores da região.

Não parece ser novidade para ninguém que Baldy foi o mais entusiasmado adversário da expansão do Metrô para o Grande ABC. A saída dele da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que este Diário espera ser definitiva, reforça a esperança da comunidade. Como bem sintetizou o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) em entrevista a este jornal, a reengenharia do poder no governo do Estado não põe automaticamente um aliado no posto-chave, mas tira dali um inimigo ferrenho dos interesses da região.

“A questão (...) é não termos adversário forte e tão articulado como ele foi”, disse o parlamentar, lembrando que a desenvoltura de Baldy no governo estadual era tamanha que chegou ao ponto de desfazer ato jurídico perfeito – o contrato de execução da Linha 18 que havia sido assinado entre Estado e o Consórcio Vem ABC – sem provocar escândalo.

O momento é de superar o passado e mirar o futuro. Unir forças para convencer Doria de que o Metrô, via Linha 18, é ideal em transporte de massa ágil, confortável e seguro para milhões de usuários que precisam se deslocar entre as sete cidades e a Capital diariamente. Ainda mais que até um novo ator, a companhia chinesa BYD, demonstrou disposição em ajudar a transformar em realidade o sonho da população do Grande ABC.