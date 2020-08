Verdão e Timão definem o campeão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/08/2020 | 23:59



O Campeonato Paulista mais longo dos últimos tempos conhecerá hoje seu campeão. Paralisada por quase quatro meses em razão da pandemia do novo coronavírus, a competição chega à decisão com um duelo entre os principais rivais do Estado: Palmeiras e Corinthians. E se deixaram a desejar no primeiro jogo, que terminou empatado sem gols, na Arena de Itaquera, palmeirenses e corintianos deverão ter postura diferente neste reencontro, às 16h30, no Allianz Parque, que vale o reencontro alviverde com um título do Estadual após 12 anos, ou o tetracampeonato seguido para a equipe alvinegra.

Com bom retrospecto em finais contra rivais (venceu três títulos em três finais pelo Nacional-URU contra o Peñarol-URU), o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña espera manter a escrita. “É um sonho poder disputar uma final, todo jogador quer sair campeão. Vamos dar o nosso máximo e ainda mais em busca do nosso objetivo”, declarou o jogador, que reassumiu a titularidade justamente no jogo de quarta-feira, após se recuperar de concussão. “Foi difícil ficar fora. Todo jogador quer estar dentro de campo, obviamente é difícil. Mas fico contente pelo esforço que meus companheiros fizeram para estar onde estamos. Tivemos bons momentos na partida de ontem (quarta), é um campo difícil, mas vamos decidir em casa, o que é importante. Mesmo sem a torcida presente, sabemos que temos o apoio deles. Vamos dar o nosso melhor”, decretou.

Se a partida de hoje terminar empatada como a de quarta-feira, a definição do campeão será nos pênaltis, momento que pode consagrar – ou não – os goleiros. Pelo lado corintiano, Cássio foi bastante franco: prefere que a decisão saia nos 90 minutos. “Eu nunca penso que vou ser o protagonista, até muitas pessoas já perguntaram para mim: ‘Nos momentos decisivos você aparece, você faz alguma coisa diferente?’ E não, não faço nada. Eu acho que tenho que ter o mesmo respeito por todas as equipes, minha preparação é normal para todos os jogos. Espero que no tempo normal a gente possa decidir a partida, nos pênaltis é muito relativo, tem a parte psicológica, do jogador também, não depende só do goleiro. Mas se a pergunta é sobre decidir nos pênaltis ou no tempo normal, eu prefiro no tempo normal”, declarou.

No Palmeiras, Felipe Melo pode ser a novidade, caso esteja em condições após tratamento intensivo para se recuperar de lesão na coxa esquerda. Se o veterano não jogar, Luan segue no time. Na frente, dúvida entre Zé Rafael ou Willian. Já no Corinthians, Tiago Nunes tem somente uma questão: Éderson ou Cantillo na faixa central defensiva.



Troféu já foi decidido duas vezes na casa palmeirense

O título do Paulistão já foi decidido duas vezes no estádio do Palmeiras. A primeira, em 1937 (relativa ao Estadual de 1936), no antigo Palestra Itália, teve como campeão o time da casa. Porém, em 2018, na polêmica decisão que os alviverdes contestam interferência externa, o Corinthians ficou com o troféu já no modernizado Allianz Parque. Desta forma, o duelo das 16h30 de hoje servirá como um tira-teima.

No geral, os corintianos têm ampla vantagem no número de títulos de Campeonato Paulista. Atual tricampeão consecutivo, o Timão – que pode igualar o Paulistano, único tetra seguido – ostenta 30 troféus do torneio, contra 22 do Verdão (mesmo número de conquistas do Santos).

Esta será a 51ª final de Paulistão em 119 edições (a maioria teve outro sistema de disputa, sem decisão). Neste formato, o Corinthians foi campeão em 14 oportunidades e o Palmeiras, em seis delas.