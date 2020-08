Boston Dynamics: qualquer pessoa já pode controlar o cão-robô de graça e a distância

Relembre videoclipes clássicos com robôs: The Robots – Kraftwerk (1978): http://bit.ly/2XJyk8t | Crédito: Reprodução YouTube

All is Full of Love – Björk (1997): http://bit.ly/2XfUvyE | Crédito: Reprodução YouTube

Intergalactic – Beastie Boys (1998): http://bit.ly/2Yr2GJW | Crédito: Reprodução YouTube

Resurrection – Fear Factory (1998): http://bit.ly/3004utU | Crédito: Reprodução YouTube

Larger Than Life – Backstreet Boys (1999): http://bit.ly/2NrebQD | Crédito: Reprodução YouTube

Made In Japan – Pato Fu (1999): http://bit.ly/2LwVfgI | Crédito: Reprodução YouTube

Anthem For The Year 2000 – Silverchair (1999): http://bit.ly/2LujJqR | Crédito: Reprodução YouTube

The World Is Not Enough – Garbage (1999): http://bit.ly/2KPcWsr | Crédito: Reprodução YouTube

Bullet – Covenant (2002): http://bit.ly/2NlBeMG | Crédito: Reprodução YouTube

The Chronicles of Life and Death – Good Charlotte (2004): http://bit.ly/2xmHzN9 | Crédito: Reprodução YouTube

Technologic – Daft Punk (2005): http://bit.ly/2FKCpyZ | Crédito: Reprodução YouTube

Na Sua Estante – Pitty (2005): http://bit.ly/32304nX | Crédito: Reprodução YouTube

Walking Disaster – Sum 41 (2007): http://bit.ly/2LwfsDi | Crédito: Reprodução YouTube

Automatic – Tokio Hotel (2009): http://bit.ly/2XgB8pc | Crédito: Reprodução YouTube

The Girl and the Robot – Röyksopp feat. Robyn (2009): http://bit.ly/2J5EB6x | Crédito: Reprodução YouTube

Imma Be Rocking That Body – Black Eyed Peas (2010): http://bit.ly/2Nmnotn | Crédito: Reprodução YouTube

Turn Me On – David Guetta feat. Nicki Minaj (2011): http://bit.ly/302S4Bk | Crédito: Reprodução YouTube

Robot – 3OH!3 (2011): http://bit.ly/2LsOaxK | Crédito: Reprodução YouTube

Greyhound – Swedish House Mafia (2012): http://bit.ly/3260udo | Crédito: Reprodução YouTube

Rock It For Me – Caravan Palace (2012): http://bit.ly/2RM41Zm | Crédito: Reprodução YouTube

Pedals – Jack Conte (2013): http://bit.ly/2Xgx0FU | Crédito: Reprodução YouTube

Appreciate – Paul McCartney (2014): http://bit.ly/2YqP4hV | Crédito: Reprodução YouTube

Filthy – Justin Timberlake (2018): http://bit.ly/2NpAfuT | Crédito: Reprodução YouTube

Nights Like This – Kehlani feat. Ty Dolla $ign (2019): http://bit.ly/2Jhz4Zc | Crédito: Reprodução YouTube

Free Yourself – The Chemical Brothers (2019): http://bit.ly/322Mml6 | Crédito: Reprodução YouTube