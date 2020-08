Files: app do Google ganha recursos de segurança e pasta secreta

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



07/08/2020 | 18:48



Os usuários do Files, app para Android que basicamente livra smartphones e arquivos desnecessários, agora contam com novo recurso. O aplicativo ganhou funcionalidade chamada “Pasta Segura”. A novidade permite que pessoas criem uma pasta criptografada com senha para proteger seus documentos, imagens, vídeos e arquivos de áudio importantes.

O principal objetivo da novidade é ajudar as pessoas que compartilham o mesmo smartphone ou tablet com outras pessoas a garantir a privacidade dos seus arquivos, para que outras pessoas não possam abri-los ou acessá-los.

A “Pasta Segura” fica bloqueada com segurança assim que o aplicativo Files é fechado, para que nenhum conteúdo fique acessível quando o aplicativo estiver em segundo plano. Como proteção de segurança, o app solicitará novamente a senha para permitir o acesso à pasta.

Com a novidade, o Files se junta a outro bom app que realiza a mesma tarefa: o Hidder App. O 33Giga já falou sobre ele aqui. Para baixar o Files, compatível com dispositivos com Android 5.0, entre neste link.