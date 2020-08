Mais de 130 dias de distanciamento social: como está seu fone de ouvido?

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/08/2020 | 18:48



Com o distanciamento social, os fones de ouvido passaram a fazer parte do dia a dia dos profissionais e estudantes que realizam videoconferências, atendem ao telefone sem incomodar os demais membros da família e até o usam para momentos de lazer.

O 33Giga e a Anker separaram algumas dicas de cuidados e manutenção do funcionamento e qualidade do acessório e, ainda, de como evitar problemas auditivos. Confira!

Guarde os fones corretamente

Para manter o equipamento funcionando por mais tempo, o ideal é sempre guardar os fones com o fio enrolado ao terminar de usá-los. Basta entrelaçá-los entre os dedos e ir enrolando até deixar uma porção das pontas livres. Isso deve ser feito com delicadeza, para não forçar o cabo e não torcer as pontas.

“Manter os fones guardados ainda evita acidentes, que podem ocorrer caso alguém venha a tropeçar nos cabos espalhados pela casa”, enfatiza Marcus de Paula Machado, responsável pela unidade de negócios da Anker no Brasil. Já os produtos sem fio, normalmente, acompanham capa protetora. Desta forma basta guardá-los e colocá-los em um local seguro.

Cuidados com a audição

Atualmente, parte dos dispositivos avisam quando o volume do som está acima dos limites recomendados. As indicações devem ser seguidas para evitar danos à audição. Quando este recurso não está disponível, é importante lembrar de não passar dos 70% da capacidade máxima e sempre fazer pausas periódicas para os ouvidos descansarem após períodos de uso.

Atenção com as crianças

Em tempos de aulas online, as crianças também passaram a usar mais os fones de ouvido. Por isso é importante orientá-las quanto ao manuseio do equipamento, bem como sobre a altura e tempo de uso para evitar que venham a ter problemas auditivos.

Mantenha os fones sempre limpos

A melhor maneira de higienizar os acessórios é umedecendo um lenço descartável ou pano em água com sabão ou detergente neutro para limpar toda a extensão do fone de ouvido. Alguns modelos possuem partes removíveis que podem ser lavadas, depois basta enxugá-las bem e recolocá-las.

Se for usar álcool em gel ou etílico, evite soluções caseiras e aqueles que tenham hidratante ou essências, pois podem conduzir corrente elétrica e queimar os eletrônicos. Dê preferência ao álcool isopropílico 70% (gel ou líquido), pois seca rápido e é um baixo condutor de eletricidade.

“Não aplique o álcool ou qualquer outro produto diretamente nos fones de ouvido, pois a substância pode danificar os acessórios,” recomenda Marcus. “Alguns fones ainda possuem classificação IPx5, que garante proteção contra jatos leves de água. Sempre é preciso verificar o nível de segurança antes, já que nem todos os aparelhos suportam umidade. Além disso, somente limpe os dispositivos quando estiverem desligados e desconectados da tomada.”

Tenha um fone reserva

Se você faz uso constante dos fones de ouvido para trabalhar ou estudar é indicado ter um equipamento reserva. Isso vai impedir que você fique incomunicável ou tenha que depender dos alto-falantes e microfones embutidos nos smartphones ou notebooks, os quais não possuem a mesma qualidade de áudio e não garantem privacidade e silêncio para os demais moradores da casa.

Observe a hora de trocar o fone

É importante verificar se o seu equipamento ainda está em bom estado para uso. “Os fones que estão prestes a chegar ao fim da vida, geralmente, apresentam algum tipo de mau contato, ruídos, falha em um dos lados ou problemas no microfone. Nesses casos, é indicado comprar um novo aparelho ou substituí-lo pelo reserva”, conclui Marcus.

