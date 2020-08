Como configurar perfis e controle dos pais no YouTube Kids

Marcella Blass

07/08/2020



Lançado em fevereiro de 2015, o YouTube Kids é uma plataforma que foca o compartilhamento de vídeos para o público infantil. Disponível para Android, iOS e Web, o serviço garante controle dos pais específico e personalizado de acordo com faixas etárias. A seguir, o 33Giga te mostra mais detalhes de como usar essas configurações para criar uma experiência mais segura para os pequenos na internet.

Uma das características mais interessantes do YouTube Kids é a pegada lúdica que ele tem desde o cadastro dos pais ou responsáveis. A interface é animada e bastante colorida, criando uma jornada leve até para o processo de criação dos perfis e configuração dos conteúdos.

Para começar, é preciso informar o ano de nascimento do adulto responsável (que não ficará armazenado). Depois, o usuário deve fazer login com uma conta do Google que será usada para gerenciar a experiência das crianças na plataforma.

Na sequência, se inicia a criação dos perfis. Aqui, você vai poder nomear cada perfil e selecionar, permitir ou bloquear conteúdo de acordo com a faixa etária do espectador. A exibição de canais e vídeo será feita dentro dos recortes Pré-escola (até 4 anos), Crianças menores (5 a 7 anos) e Crianças maiores (8 a 12 anos).

Após configurar o perfil, você precisará decidir se deseja ativar a enquete, recurso que permite a criança buscar vídeos novos de acordo com o seu interesse. Caso contrário, ela terá acesso apenas aos conteúdos e canais pré-definidos (e verificados) pelo YouTube Kids.

Com tudo pronto, as crianças poderão navegar pelas abas Leitura, Séries, Músicas, Aprender e Explorar. Enquanto os pais têm à disposição um painel de controle exclusivo (e com senha), onde poderão controlar o avanço de idade dos pequenos, ativar ou desativar a enquete, moderar o histórico de navegação e muito mais.

Ficou com dúvidas? Confira, abaixo, o passo a passo completo e ilustrado:

1. Clique em SOU PAI/MÃE 1. Clique em SOU PAI/MÃE × 2. Informe sua data de nascimento 2. Informe sua data de nascimento × 3. Faça login em um conta do Google 3. Faça login em um conta do Google × 4. Coloque nome, idade e mês de nascimento da criança 4. Coloque nome, idade e mês de nascimento da criança × 5. Selecione o recorte de idade 5. Selecione o recorte de idade × 6. Defina ativar ou desativas as enquetes 6. Defina ativar ou desativas as enquetes × 7. Clique em Adicionar outro perfil se desejar criar um perfil para outra criança 7. Clique em Adicionar outro perfil se desejar criar um perfil para outra criança × 8. Ou clique em Próximo, para finalizar. 8. Ou clique em Próximo, para finalizar. × 9. Pronto! A conta foi criada. Clique no cadeado no canto superior direito para criar sua senha para o painel de controle. 9. Pronto! A conta foi criada. Clique no cadeado no canto superior direito para criar sua senha para o painel de controle. × 10. Clique em Definir minha própria senha e use uma combinação de 4 dígitos para se identificar 10. Clique em Definir minha própria senha e use uma combinação de 4 dígitos para se identificar × 11. No painel, você tem acesso a todos os perfis que criar e pode configurá-los como quiser. 11. No painel, você tem acesso a todos os perfis que criar e pode configurá-los como quiser. ×