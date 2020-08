Trump critica oposição e sugere que pode apelar a decretos para estímulos

07/08/2020 | 18:37



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira, 7, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, e sugeriu que recorerrá a decretos para apoiar a economia. Segundo Trump, ambos desejam conseguir mais dinheiro para cidades e Estados que seriam mal administrados pela oposição, usando a pandemia da covid-19 como uma suposta desculpa.

"Pelosi e Schumer apenas estão interessados em pacotes de ajuda para cidades e Estados mal administrados pelos democratas. Nada a ver com o vírus da China!", afirmou Trump no Twitter, novamente utilizando expressão considerada preconceituosa por Pequim para se referir à covid-19.

"Nós queremos 1 trilhão de dólares", afirmou Trump, referindo-se a quanto a situação republicana está disposta a destinar do orçamento agora para um novo pacote de ajuda. "Eles não têm interesse. Vamos agir de um modo diferente", afirmou, sugerindo que deve levar adiante a imposição de decretos para apoiar a economia, diante do impasse com a oposição. Lideranças democratas dizem que os decretos podem apenas dar apoio parcial agora, que seria insuficiente diante da gravidade do quadro.