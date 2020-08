Irmão de Luciano Huck, Fernando Grostein diz que Caetano Veloso o ajudou a se aceitar como um homem gay

07/08/2020 | 17:10



Caetano Veloso completa 78 anos de idade nesta sexta-feira, dia 7! Nas redes sociais, o cantor recebeu declarações de diversos artistas, e Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, foi uma das pessoas que se manifestaram publicamente no aniversário do músico.

Em seu perfil oficial do Instagram, Fernando revelou em um texto que Caetano o ajudou a se aceitar e ser feliz como um homem gay. Ele contou que isso aconteceu durante as gravações do documentário Coração Vagabundo, que ele mesmo dirigiu.

Feliz aniversário, @caetanoveloso! Meu amigo querido que me ensinou tanto na vida quando mais precisei. Cresci num ambiente conservador! Quando tive a oportunidade de fazer o filme Coração Vagabundo, minha vida mudou. Caetano e Paula @paulalavigne me apresentaram uma nova forma de ver o mundo e me ajudaram muito a me aceitar como um homem gay e ser feliz! Admiração e gratidão infinitas! Amo vocês! Feliz aniversário, escreveu.