Degelo do solo do Ártico gera elementos nocivos a serem jogados no meio ambiente

Luís Felipe Soares



08/08/2020 | 23:59



As consequências do degelo mundial podem ser mais complicadas do que se imagina. Segundo análise recente, o derretimento de determinadas áreas acaba por liberar substâncias e doenças nocivas ao meio ambiente.

Com o aquecimento global se desenvolvendo ao longo dos anos, o desmanche do chamado permafrost ártico, solo que é formado por rochas, terra e sedimentos, é perigoso pelo local ser rico em matéria orgânica e possui aproximadamente 1,5 bilhão de toneladas de carbono.

Pesquisadores do The Woods Hole Research Center, organização de pesquisa científica do clima nos Estados Unidos, avaliaram que o aumento da temperatura faz com que elementos como metano, mercúrio tóxico e, claro, carbono, sejam jogados no ar. Vírus e bactérias que causaram doenças também estão no pacote.

Atualmente, a previsão é a de que entre 30% e 70% desse solo derreta até o ano de 2100. A estimativa pode melhorar caso o mundo realizar grandes ações para reduzir as mudanças climáticas causadas pela ação humana.