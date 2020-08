Acidente de avião na Índia mata 16 e fere 123

07/08/2020 | 16:37



Pelo menos 16 pessoas morreram e 123 ficaram feridas, 15 gravemente, nesta sexta-feira, 7, quando um avião se partiu em dois depois de pousar sob forte chuva na Índia. Entre os mortos está o piloto do Boeing 737-800 da Air India Express.

O avião levava mais de 190 passageiros e membros da tripulação de Dubai para o aeroporto de Kozhikode, no Estado de Kerala (sul). O voo era de repatriação e trazia de volta à Índia cidadãos que tinham ficado presos nos Emirados Árabes por causa da pandemia de coronavírus.

As primeiras imagens do acidente mostram o Boeing 737-800, com apenas dois anos de uso, partido ao meio e destroços por toda a pista. Um canal de televisão informou que um problema com o trem de aterrissagem do avião teria causado a tragédia. O consultor de aviação de Dubai Mark Martin disse que era muito cedo para determinar a causa do acidente, mas as fortes chuvas de monções poderiam ser o fator principal.

Air India Express informou em um comunicado que "não houve informações sobre incêndio no momento da aterrissagem" do avião, que transportava 174 passageiros, entre eles 10 crianças, 2 pilotos e 5 membros da tripulação. Imagens de TV mostravam os funcionários do serviços de resgate trabalhando na escuridão e jogando água nos destroços do avião.

Integrantes do governo indiano publicaram nas redes sociais notas de pesar e enviaram condolências pelo acidente. O governador da região de Kerala conversou com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para pedir auxílio nas operações de resgate. (Com agências internacionais)