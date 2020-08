EUA impõem sanções contra várias autoridades de Hong Kong

07/08/2020 | 16:24



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 7, sanções contra várias autoridades de Hong Kong, entre elas Carrie Lam, a chefe do Exército local. Outras autoridades, como a secretária de Justiça, o secretário de Segurança e o comissário de Polícia de Hong Kong, também foram alvos da medida.

Com a inclusão nesta lista, os EUA bloqueiam eventuais bens das pessoas citadas em solo americano, além de vetarem que cidadãos dos EUA realizem negócios com elas. O anúncio é feito em momento de tensões entre Washington e Pequim pela investida da China para reforçar o controle sobre Hong Kong, com uma nova lei de segurança, o que segundo o governo americano rompe acordos internacionais, enquanto o regime chinês diz se tratar de uma questão de política interna.

Lam é vista como responsável por conduzir uma agenda pró-China em Hong Kong.