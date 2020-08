Filhos de Juliana Paes invadem live da atriz e ameaçam contar segredo do pai

07/08/2020 | 15:11



Juliana Paes participou de uma live com o jornalista Felipeh Campos na noite da última quinta-feira, dia 6. Em um determinado momento do bate-papo, os filhos da atriz, Pedro e Antônio, invadiram a transmissão e começaram a contar histórias sobre a mãe. Pedro, de nove anos de idade, foi o primeiro a se manifestar, revelando que Juliana é bem emotiva e que chegou a chorar durante um brinquedo do filme Avatar, em um dos parques da Disney.

- Estávamos no simulador do Avatar. A gente ficava tipo em uma moto. Aí tinha uma tela gigantesca e você colocava um óculos. No final, a gente ficava voando sob as árvores, com um mar e o pôr do sol caindo. Ela começou a chorar e eu comecei a chorar porque ela estava chorando com o filme.

Já Antônio, de sete anos de idade, entregou que a artista tem dois amores na vida: chapéu e foto!

- Pô! Ela não pode ver um chapéu que diz Vamos lá comprar! E quando ela vê um lugar bonito, diz Vamos lá tirar foto?

Depois, Antônio ainda ameaçou contar um segredo do pai, o empresário Carlos Eduardo Baptista - o que deixou Juliana assustadíssima!

- Não! Você não vai contar! Pelo amor de Deus, cancela essa live! Fiquei até com calor (risos), disparou a atriz.