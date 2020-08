07/08/2020 | 15:10



Katy Perry representou muito bem as mamães no final da gestação! Na última quinta-feira, dia 6, a cantora compartilhou uma foto em seu Instagram onde aparecia dormindo no meio de uma loja de artigos para bebês. Realmente, dá um cansaço nesse finzinho de gravidez, né?

O clique divertiu os seguidores da artista na rede social. Muitos ainda comemoraram o fato de Katy poder dar à luz a qualquer momento! E até mesmo Orlando Bloom aprovou a imagem, deixando um comentário fofo na publicação:

Eu te amo, escreveu o ator.

Vale lembrar que este é o primeiro filho da cantora, fruto de seu relacionamento com Orlando. O bebê, que ainda não tem nome, é uma menina.