Três destinos naturais e sem aglomeração para viajar após a pandemia

07/08/2020



Quem planeja viajar após a pandemia pode ter a intenção de procurar por lugares isolados para aproveitar a natureza e preservar, ao menos ainda por algum tempo, o distanciamento social. Há muitos destinos que reúnem essas características no mundo.

Quem gosta de praia, por exemplo, encontra sol, sombra e água fresca nas ilhas Seychelles. Se a ideia é ver neve, poucos países são mais espetaculares que a Noruega. Os fãs de destinos exóticos, por sua vez, podem se aventurar na Jordânia.

Destinos para viajar após a pandemia

Deserto de Wadi Rum, na Jordânia

Também conhecido como Vale da Lua, o deserto de Wadi Rum, na Jordânia, é repleto de paisagens rochosas. Localizado a 1.600 metros acima do nível do mar, situa-se em uma região montanhosa no sul do país.

Uma vez em Wadi Rum, o visitante pode explorar o deserto em carros 4×4, bem como praticar escaladas, fazer sandboard, descobrir mensagens gravadas há mais de quatro mil anos ou fazer um passeio de balão para ver o nascer do sol.

O destino concentra diversos glampings, acampamentos luxuosos com as comodidades de um hotel, como restaurantes, internet e banheiros privativos, com tendas panorâmicas envidraçadas, que permitem ver o céu estrelado durante a noite. Ali, é possível passar a noite ao redor de uma fogueira escutando histórias de nativos e provando pratos típicos dos beduínos.

North Island, nas Ilhas Seychelles

Localizada no meio do Oceano Índico, a North Island fica a 30 km de Mahé, principal ilha do arquipélago de Seychelles. Trata-se de uma ilha-resort, que tem apenas 11 villas e ficou famosa por receber o casal real William e Kate Middleton durante a lua de mel.

Todo o serviço do hotel, que esbanja luxo, é pensado para manter a privacidade dos hóspedes. North Island, inclusive, pode ser reservada exclusivamente para um grupo, seja uma viagem de férias em família e amigos ou para uma ocasião especial, como um casamento.

Na ilha, são oferecidas atividades como caiaque, mergulho, passeios de barco e stand up paddle em praias de areia branca e águas cristalinas. Há também mordomos e chefs privativos, que preparam jantares personalizados, servidos no lugar que você desejar.

Ilhas Svalbard, na Noruega

As ilhas Svalbard, na Noruega, abrigam mais ursos polares que pessoas. Por isso, o destino é perfeito para viajar após a pandemia.

Localizado no Oceano Ártico, entre a Noruega e o Polo Norte, o arquipélago é ideal para os amantes da natureza. Com cenário típico de inverno e vida selvagem diversificada, o destino é um convite para aventura.

Por lá é possível passear de trenó puxado por huskies, fazer caminhadas no gelo e embarcar em safáris de snowmobile. Fora isso, é possível observar os fenômenos naturais próprios da região, como o sol da meia-noite, que acontece no verão, e a aurora boreal, que rola no inverno.

Longyearbyen é principal cidade do arquipélago e oferece uma ótima estrutura de acomodações, restaurantes e atividades culturais. Assim, é possível curtir a natureza e o isolamento, mas com todo conforto e a certeza da diversão garantida.