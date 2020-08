Dia dos Pais: Disney ensina a fazer cápsula do tempo e divulga receita de churros

Redação

07/08/2020



A Disney decidiu promover uma série de atividades especiais para deixar o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (9/8), ainda mais mágico. A empresa do Mickey desenvolveu um projeto de Cápsula de Memórias, capaz de eternizar lembranças de pais e filhos.

Para fazer a cápsula, basta baixar o kit “Um Dia dos Pais Para Recordar”, que está disponível em português aqui. No documento, é possível encontrar o passo a passo de como construir uma cápsula e um livro de memórias, além de ideias para preenchê-la e desenhos para decorar. Quando o projeto estiver pronto, basta anotar a data em que ele foi feito e escolher o dia em que deve ser aberto no futuro.

Churros do Magic Kingdom

A Disney também divulgou a receita do tradicional churros do parque Magic Kingdom, em Orlando, nos Estados Unidos. A sobremesa é uma boa pedida para animar o almoço de dia dos pais. Veja como o doce é feito:

Ingredientes

1 xícara de água

8 colheres de sopa de manteiga

1/4 de colher (chá) de sal

3/4 de colher (chá) de canela em pó

1 1/4 xícara de farinha de trigo

3 ovos

1 1/2 xícara de óleo de canola ou outro óleo vegetal

1/2 xícara de açúcar

Modo de preparo

1. Misture a água, a manteiga, o sal e ¼ da colher de chá de canela em pó em uma panela em fogo médio. Deixe a mistura ferver.

2. Abaixe o fogo.

3. Adicione a farinha e mexa a mistura até formar uma bola. Retire do fogo e deixe descansar por 5 a 7 minutos.

4. Adicione os ovos, um de cada vez, e mexa até que a massa fique homogênea. Deixe descansar.

5. Com cuidado e usando outra panela, aqueça o óleo em fogo médio-alto.

6. Coloque a massa em um saco de confeitar com uma ponta grande em estrela. Pressione até que a massa forme unidades de churros de cerca de 2,5 cm.

7. Despeje as unidades da massa no óleo quente para fritar, até que os churros fiquem dourados e crocantes. Retire-os com cuidado da panela com óleo.

8. Retire a gordura em excesso com auxílio de papel toalha.

7. Misture açúcar e o resto da canela em um recipiente. Coloque os churros e mexe-os, para eles fiquem cobertos pela mistura.

8. Sirva acompanhado do que preferir: chocolate, doce de leite, sorvete… Bom apetite!

