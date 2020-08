Bruna Marquezine diz que está sem pressa para mostrar fotos do aniversário e revela ter feito teste do coronavírus para poder assoprar o bolo

07/08/2020 | 13:11



Bruna Marquezine completou 25 anos de idade na última terça-feira, dia 4, e comemorou a data com um mini-luau à beira da piscina, com direito a uma decoração super delicada e a um look caríssimo. Agora, no entanto, os internautas da atriz estão sedentos por mais registros da data, coisa que a atriz não parece ter em sua lista de prioridades para fazer.

No Twitter, um seguidor de Bruna perguntou quando ela postaria mais fotos, mas recebeu um retorno desanimador da artista:

Não sei. Não tô muito preocupada com isso, não. Ainda estou aproveitando, comemorando com quem eu amo e posso. Ainda vou revelar as fotos das câmeras... sem pressa alguma. [risos]

Em seguida, outros internautas se juntaram aos pedidos pelos registros do momento, exigindo que a atriz divulgasse as imagens o quanto antes:

Você tem que postar, querida, nós estamos sedentas pra ver. [risos]

Bruna, no entanto, se mostrou firme na decisão, apesar de expressar carinho pelos fãs inserindo um emoji de coração na resposta:

Não tenho, não. [risos]

Ainda sobre seu aniversário, os seguidores perguntaram como ela havia apagado as velinhas do bolo: assoprando ou abanando, por conta do risco de contaminação da Covid-19. A atriz revelou, então, que foi assoprando, mas que para isso ela fez o teste para verificar se ela estava ou não com a doença, garantindo que foi apenas por precaução, já que não estava com nenhum sintoma:

Assoprei. Fiz teste de Covid. Não [tive nenhum sintoma]! [Foi] só por segurança! Tudo lindo!