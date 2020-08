Final do De Férias com o Ex Brasil tem barraco, sexo e pedido de casamento!

07/08/2020 | 12:11



A sexta temporada do De Férias com o Ex Brasil, da MTV, terminou na última quinta-feira, dia 6, com muito barraco, reconciliações, show, sexo e, para a surpresa de todo mundo, pedido de casamento.

Lembra que no final do episódio anterior os participantes começaram a lavar a roupa suja durante um jogo? Então, a final do reality começou com a continuação dessa treta, mostrando uma tensão entre João Hadad e Rebecca. Na brincadeira, todos tinham que escolher quem eles não gostariam de levar para vida após o programa e ela ficou chocada quando recebeu um voto do ex.

- Foi uma apunhalada, disse ela.

No total, Rebecca levou cinco votos, em sua maioria por conta de uma briga entre ela e Scarlat. Além dela, Arthur também recebeu quatro votos. Ao final, Hadad decidiu conversar com a ex e, durante longos minutos, ficou se justificando. O clima, porém, não melhorou entre os dois.

Já os outros participantes quiserem aproveitar os momentos finais do programa a animação toda até rendeu uma baita pegação entre Jéssica e Arthur! Os dois foram para debaixo do edredom e nem ligaram para a presença de outras pessoas no quarto.

No dia seguinte, parte da casa foi curtir uma praia enquanto o resto ficou bebendo e relembrando algumas tretas. Na brincadeira do rolê, Arthur e Jéssica até imitaram algumas posições sexuais que fizeram na noite anterior e todo mundo caiu na risada. Mais tarde, eles ainda foram para a Suíte Master!

Porém, teve outro casal que protagonizou a final! Mayara e Natan tiveram um dos momentos mais fofos de todo programa e surpreenderam ao revelarem que gostariam de se casar. O noivado aconteceu no dia seguinte ao show do rapper Matuê, que animou a casa.

- Tudo o que entendo por amor é com você e eu queria saber se você quer casar comigo?, perguntou ela, recebendo o sim do amado. Fofos! Segundo o colunista Leo Dias, atualmente os dois estão morando juntos e prestes a oficializar a união.

Além deles, Matheus e Leo também voltaram a namorar na casa após muitas tretas por conta de Jarlles.

- Fiquei muito feliz e surpreso, por ser o Leo que está falando. Se ele está falando é porque a coisa é séria, comemorou Matheus.

Ao que tudo indica essa temporada serviu para unir casais, né? Nós amamos!