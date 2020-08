William Bonner diz que seus filhos trigêmeos são bênçãos na vida: - São pessoas do bem

07/08/2020 | 12:11



O programa Altas Horas do próximo sábado, dia 8, terá clima comemorativo por conta da proximidade do Dia dos Pais, comemorado no dia 9! Por isso, Serginho Groisman conversou com o âncora do Jornal Nacional, William Bonner, com quem falou sobre os três filhos que o entrevistado possui com Fátima Bernardes: Vinícius, Beatriz e Laura.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, William elogiou os trigêmeos, hoje com 22 anos de idade, afirmando que eles são bênçãos na vida.

Além disso, acrescentou:

- São muito diferentes um do outro, mas eu tenho, e a mãe deles também, essa convicção, de que são pessoas do bem. São cidadãos legais, desses que a gente quer que o país tenha. Eu diria para você que, nos dias em que nós vivemos, se conseguirmos que os nossos filhos sejam abertos para o contraditório, se eles tiverem a cabeça aberta para ouvir quem deles discorde, se eles tiverem essa tolerância para o diferente, já é uma vitória incrível. Não apenas nossa, mas para a humanidade, para o país e para a sociedade.

Durante a conversa, o apresentador do JN ainda relembrou algumas memórias de sua infância e comentou sobre a relação com o próprio pai. Além disso, Bonner falou sobre a rotina de trabalho durante a quarentena, sobre as fake news e sobre os ataques direcionados à mídia, que cresceram nos últimos anos:

- O ataque à mídia, ao jornalismo profissional, às vezes personificado em mim, é o resultado de alguém que não gosta da mensagem e resolveu abater o mensageiro.