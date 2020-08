Mauá cria Academia Mauaense de Letras e Artes Paulo Freire

Matheus Moreira

Do Diário do Grande ABC



07/08/2020 | 11:57



Com a iniciativa da Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos, por meio do professor Comendador Alex Trajano, acaba de ''nascer'' a Academia Mauaense de Letras e Artes Paulo Freire. O evento inaugural será amanhã (8), às 10h30, no Museu Barão de Mauá, e conta com apoio da Prefeitura.

Os nomes dos patronos já estão definidos e, além de escritores e artistas nacionais, também contam com a presença de escritores e artistas que fizeram de Mauá o local escolhido para desenvolverem seu amor pelas letras e artes. A Academia contará com 40 cadeiras dedicadas aos escritores e aos artistas da cidade. “Paulo Freire será o Patrono da Academia por lutar por um mundo mais justo, igualitário e que todos os homens e mulheres sejam valorizados em sua subjetividade, bem como a valorização da bagagem Cultural”, ressalta Trajano.

A população terá acesso não somente às atividades que serão desenvolvidas pela Academia, como também ao histórico e às obras desses patronos, para aprofundar o conhecimento da cultura nacional, como também da história cultural de Mauá, que democratizará o acesso e criará um sentimento de pertencimento à cidade, por meio desses patronos e posteriormente, dos escritores e artistas que farão parte da Academia.

A produção cultural de Mauá é rica e variada, os artistas, que serão convidados a tomar acento na Academia, já estão contatados para a organização de um evento de posse.

Mauá ganhará mais uma forma de difundir a Cultura para seus habitantes, mais um instrumento para apropriarem-se da história da cidade, em conjunto dos escritores e artistas.



OMuseu Barão de Mauá fica na Av. Dr. Getúlio Vargas, 276, na Vila Guarani.