De Goiânia a Aruanã, confira 40 belas fotos de Goiás

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



07/08/2020 | 11:18



Repleto de matas, cachoeiras e cidades encantadoras, Goiás é o destino ideal para os viajantes que querem se aventurar com segurança no futuro. O estado do Centro-Oeste brasileiro tem diversas paisagens verdes de tirar o fôlego, que merecem entrar nos seus planos de férias.

Para você conhecer melhor esses cenários, o Rota de Férias reuniu 40 fotos de Goiás, que mostram as belezas desse local. Confira.