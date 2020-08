Hotéis em Florianópolis oferecem pacotes de Dia dos Pais

Redação

Do Rota de Férias



07/08/2020 | 11:18



Em tempos de pandemia, proporcionar uma experiência marcante no Dia dos Pais pode ser um atrativo e tanto. Essa é a ideia de alguns hotéis de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina, que estão com pacotes especiais de hospedagem para os dias 8 e 9 de agosto.

Dia dos Pais no Jurerê Internacional

IL Campanario Villaggio Resort

O IL Campanario Villaggio Resort celebrará o Festival Italiano – Costa Amalfitana, evento gastronômico inspirado na arquitetura do hotel, com direito a decoração e músicas temáticas. O menu, assinado pelo chef Rafael Campagnolo, inclui massas, risotos, frutos do mar e iguarias da estação.

Servido em quatro etapas (couvert, entrada, prato principal e sobremesas) e com bebidas selecionadas inclusas, o cardápio estará disponível nos almoços de sexta a domingo e nos jantares de sexta e sábado.

Quem quiser saborear outros pratos pode optar pela tradicional feijoada aos sábados e o festival de moquecas aos domingos. Já para quem preferir presentear o pai com uma diária no IL Campanario, a sugestão é o pacote Dia dos Pais com café da manhã e jantar incluso.

Gastronomia - IL Campanario Villaggio Resort

Gastronomia: Festival Italiano – Costa Amalfitana

Data: almoços de sexta a domingo e jantares de sexta e sábado

Menu: couvert da casa, três entradas, quatro pratos principais e três sobremesas. Bebidas: taças de vinho e prosecco.

Valor: R$ 140 por pessoa



Jurerê Beach Village

O hotel Jurerê Beach Village também preparou um pacote especial de Dia dos Pais para o período de 8 a 9 de agosto. Ao chegar ao quarto, os pais serão presenteados com um roupão e chocolates da Nugalli. Para oferecer mais conforto, será concedido upgrade na categoria da suíte e late check out no domingo (saída às 16h).

Está incluso no pacote o jantar do dia 8, com cardápio elaborado para a data, sendo que cada casal receberá uma garrafa de vinho como cortesia. No domingo, será oferecido um café da manhã.

Dia dos Pais

Data: de 8 a 9 de agosto

IL Campanario Villaggio Resort Jantar do dia 8 com Festival Italiano (aberto ao público) e café da manhã. Valor: diárias a partir de R$ 428 por pessoa. Jurerê Beach Village Presentes no quarto (roupão e chocolates Nugalli), cortesias (up grade na categoria do apartamento e late check out), jantar dia 8 com garrafa de vinho de brinde e café de manhã. Valor: diárias a partir de R$ 306 por pessoa. Crianças: até 5 anos, gratuito (até duas crianças). De 6 a 12 anos, consulte valores.



35 museus para visitar online

Por conta da pandemia da covid-19, muitas pessoas estão em quarentena em suas casas e com atividades restritas. Isso faz com que a procura por atrações na internet cresça. No Dia dos Pais, não será diferente. Para quem vai ficar em casa, uma opção é se divertir com algumas atrações online.

O Rota de Férias selecionou alguns museus para visitar online. As opções incluem estabelecimentos em cidades como Nova York, Londres, Paris e Rio de Janeiro. Confira na galeria: