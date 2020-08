Aricia Silva pede perdão à Mayra Cardi e abre o jogo sobre Arthur Aguiar: - Ele é cachorrão

07/08/2020 | 11:10



Aricia Silva resolveu dar sua versão sobre a polêmica separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi, em que foi apontada como a pivô do término. Em entrevista a Leo Dias, a ex-panicat e agora cantora, que até então negava um caso com o ator, voltou atrás e confirmou que teve um romance com ele, afirmando que os dois ficaram juntos para primeira vez em junho deste ano. Segundo ela, Arthur também a enganou, dizendo que já estava totalmente separado de Mayra, quando, na realidade, ainda tentava se reconciliar com a coach.

O Arthur e a Mayra se separaram em abril, ela postou aquele grande vídeo dela. Eu, Aricia, como todo mundo sabia, achava que eles tinham se separado em abril. Quando eles se separaram, eu ainda estava sofrendo pelo meu ex, o Netto, que está com a Hariany e tudo mais. Lá em junho, quando eu estava melhor sobre a minha situação pessoal e vivendo minha quarentena de boa, eu fui me abrir. Conheço ele há um tempão, tenho tanta preguiça de conhecer gente nova. Ele tava vindo para São Paulo e começou a falar comigo.

Ela também explicou como era sua relação com o Arthur e que não tinha intenção de namorá-lo. E ainda pediu desculpas à Mayra, afirmando que sabe como a coach estava se sentindo:

O povo acha que é uma coisa e é outra. Eu não sabia de nada. Eu não queria ele para mim, era só um peguete solteiro que eu resolvi ficar. Eu resolvi dar, desculpa o palavreado. Eu não queria o marido dela. Eu não roubei marido de ninguém, não fiquei com homem casado, respeito demais a Mayra. A única coisa que eu me dei muito mal, foi que eu fiquei calada esse tempo todo. No início eu fui contra o jeito que ela expôs, e eu falei isso para ela, mas depois de tudo isso, me colocando no lugar dela, foi a única saída dela. Mas eu já passei pelo que ela passou. Se ela me enxerga como uma das traidoras, eu realmente quero pedir perdão, porque eu já estive no lugar dela, jamais ficaria com o marido dela sabendo disso.

Aricia esclareceu que só agora percebeu que ficou com o nome manchado por não ter se pronunciado antes sobre o assunto e dado a sua versão sobre os fatos. Para ela, Arthur também a enganou, já que não estava totalmente separado de Mayra quando ficou pela primeira vez com o ator:

- Quando eu vi toda a polêmica, eu fiquei muito assustada com a proporção tomou, mas eu ainda estava muito feliz, porque eu pensei: ok, eu tenho minha verdade. Porque quando a gente tem uma pontinha de culpa, meu deus, fica complicado, dá um nervoso e a gente quer se explicar. (...) Na verdade a minha história é outra e eu não tive culpa, mas a coisa foi tomando uma proporção ainda maior. Eu estava muito certa do que eu estava fazendo, mas justamente há poucos dias eu fui ter noção do estrago que isso fez na minha vida. O estrago com a minha imagem. Meu nome foi manchado porque eu fiquei em silêncio. Hoje o Brasil inteiro pensa que eu fiquei com um homem casado, que eu roubei o marido da outra e isso não aconteceu. (...) Eu não me envolveria com um cara recém separado se eu soubesse que o término dele estava sendo um problema, porque eu não quero problema para mim, eu estava muito em paz. O povo me julga, mas eu também fui mais uma enganada. Está todo mundo me julgando, mas no fundo eu também fui enganada.

Aricia ainda disse que Arthur é o homem do tipo cachorrão e que não se envolveria em um relacionamento mais sério com ele, justamente por saber de seu passado:

Imaginava (como ela era) porque eu conheço o tipo do Arthur, tipo cachorrão, né? Conheço ele antes dele casar. Eu sabia que ele tinha esse tipo, ele é um colega meu.

E frisou que era muito bem resolvido entre os dois que o romance não era sério:

No mês de junho, ele foi na minha casa, na primeira vez que a gente ficou. Eu estava ficando. não estava namorando, pelo amor de deus. Eu não namoraria com o Arthur e ele sabe disso. (...) Eu fiquei por ficar e isso era bem resolvido entre a gente. Achava que estava ficando com um homem solteiro. A nossa conversa era: to te pegando porque eu to sofrendo aqui pelo meu ex, você também deve tá meio assim porque se separou da sua mulher e você tem filha e tudo mais, a vida deve tá uma bagunça. mas tudo bem, somos adultos, passa aqui em casa e tá tudo certo. tenho certeza que a gente não vai se apegar, porque você está com seu processo e eu to com meu coração comprometido e o resto da minha mente com a minha carreira.

Ela também disse que acredita que Arthur está se desconstruindo e pode perceber os erros que cometeu:

- E acho que o Arthur, agora, depois dessa iniciativa da Mayra, que a principio eu repudiei, acho que ela vai salvar a vida dele. Se não fosse essa polêmica, essa pressão, esse movimento desse tamanho, talvez ele não acordasse para vida. Eu acho que ele realmente está começando um processo de se tornar a melhor versão dele. Eu acredito na mudança dele, todo mundo erra, mas é a vida dele e eu acredito sim.