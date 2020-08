Jennifer Garner é vista com Bradley Cooper e rumores sobre suposto romance ganham força

07/08/2020 | 11:10



Será que Jennifer Garner e Bradley Cooper são o mais novo casal de Hollywood? Segundo o site norte-americano TMZ, os artistas têm passado muito tempo juntos e, recentemente, foram flagrados em um passeio na praia em Malibu, Estados Unidos.

Amigos desde que trabalharam na série Alias - Codinome Perigo, de 2001 a 2006, Bradley e Jennifer estão solteiros atualmente. Ela, inclusive, a menos tempo que o ator, pois, de acordo com o site, terminou há pouco tempo o relacionamento com John Miller.

A publicação afirma que rumores sobre um possível romance entre os dois surgiram na época em que eles contracenaram juntos na série. Porém, tudo não passou de especulação, visto que os dois se casaram com outras pessoas. No flagra, no entanto, parece que o clima entre os dois está ainda mais íntimo.

Jennifer e Bradley foram vistos na companhia de uma garotinha que aparenta ser a filha de Bradley, Lea De Seine Shayk Cooper, fruto de sua relação com a modelo Irina Shaik. Os cliques mostram muita diversão e um clima animado.

E aí, será que eles estão juntos mesmo?