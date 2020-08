Luciana Gimenez responde seguidor que questionou se ela havia se cansado de namorar velhos

07/08/2020 | 11:10



Não é incomum que os famosos usem suas redes sociais para interagir com os fãs, mesmo que assim possam ser alvo de todo o tipo de pergunta, digamos, indelicada. Na última quinta-feira, dia 6, Luciana Gimenez decidiu usar uma caixa de mensagens no Stories do Instagram para poder conversar um pouquinho com os seguidores, e acabou recebendo uma pergunta um tanto grosseira:

Cansou de namorar velhos?

O seguidor provavelmente estava se referindo ao fato de que Luciana constantemente se envolve em relacionamentos com homens mais velhos: aos 16 anos de idade, ela se envolveu com Rod Stewart, na época com 41 anos de idade. Já em 1998, a cantora se relacionou com Mick Jagger, que é 27 anos mais velho que ela e pai de seu primeiro filho, Lucas Jagger.

Em 2006, Gimenez se casou com Marcelo de Carvalho, pai de seu segundo filho, Lorenzo. A diferença de idade entre Luciana e Marcelo é de nove anos. Recentemente, no entanto, Luciana passou a namorar o empresário Eduardo Buffara, de 29 anos de idade - 21 anos a menos que a cantora.

Mesmo com a acidez do internauta ao fazer a pergunta, Luciana não ficou abalada e entrou na brincadeira, respondendo com um simples emoji rindo.