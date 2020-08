Prefeitura e Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Pires dialogam sobre cenário escolar durante a pandemia

Matheus Moreira

Especial para o Diário



07/08/2020 | 11:13



O Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Pires realizou, nesta quinta-feira (6), uma reunião extraordinária para discutir ações educacionais diante da pandemia do novo coronavírus. O encontro aconteceu na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm - Unidade I e contou com a presença do prefeito Adler Kiko Teixeira e da secretária de Educação, Flávia Banwart.

Durante o encontro, que reuniu representantes de pais, alunos, Poder Público, Conselho Tutelar e da APRAESPI, os membros puderam esclarecer dúvidas, dar sugestões e ainda avalizaram o posicionamento da Prefeitura que confirmou que as aulas presenciais na rede municipal não serão retomadas dentro do cronograma inicialmente proposto pelo Governo do Estado (retomada prevista para 8 de setembro).

A medida segue a linha de ação adotada pela Prefeitura desde março no combate à pandemia: priorizar a saúde, a integridade física e o bem-estar dos moradores. A Secretaria de Educação da cidade dará sequência ao programa “Aprendendo em Casa”, que disponibiliza conteúdos para o ensino à distância.

“A atitude da Prefeitura em não seguir o calendário do Estado foi responsável e demonstra o respeito pelos alunos, pais e profissionais da Educação. É um momento priorizarmos a saúde da sociedade”, afirmou a presidente do Conselho Municipal de Educação, Juliana Roncon.

Nesta sexta-feira (7), o prefeito Kiko participa de reunião regional pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC para discutir e definir novos pontos relacionados ao tema. “Buscamos unir forças de todos os lados para progredir nessa questão tão importante que é o combate ao coronavírus e de aprimoramos nossas ferramentas para a continuidade do ensino remoto”, afirmou o prefeito.

Na reunião, a Secretaria de Educação apresentou aos membros do Conselho um programa de apoio ao processo de ensino aprendizagem. A ação foi desenvolvida pela Coordenadoria Pedagógica da Prefeitura, chamada de Secretaria de Educação Guiando as Unidades Escolares (Segue), e propõe a implementação do programa de apoio e intensificação das aprendizagens. O documento ainda será avalizado pelo Conselho. Entre algumas medidas que fazem parte do Segue estão: avaliações diagnósticas remotas para mapeamento dos alunos por níveis de aprendizagem, atividades individualizadas com estratégias diferenciadas e, para 2021, reforço de aulas no contra turno escolar.