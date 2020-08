Obituário - 7 de agosto de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 4 de agosto

Patrício Costa, 102. Natural de Mato Verde (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 5 de agosto

Antonio João Cremão, 94. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Rosemira Ferreira da Cruz, 93. Natural de Barra (Bahia). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Estella Delicente Bortolotto, 87. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Oswaldo do Carmo, 86. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Araujo Alletrua, 83. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izaura Botini Francisco, 83. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eurides Paladino, 79. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Onília Gonçalves dos Santos, 79. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Ribeiro de Souza, 79. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Doralice Araujo da Ressurreição, 76. Natural de Itaberaba (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Dezinha Alcântara de Jesus Rampazzo, 75. Natural de Japoatã (Sergipe). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson Joel da Cunha, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulce Torelli, 69. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Luis Kiyokazu Osanai, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 5. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Rosa Costa da Silva, 68. Natural de Portugal. Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Parque dos Ipês.

Angela Maria Lima Correa, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Cuidadora. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruy Contrucci Montano, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Médico. Dia 5. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Jorge de Araujo, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Gilmar Militani Costa, 59. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, Santo André. Pedreiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivan Carlos Ferreira, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Andréa Giseles de Jesus, 41. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 6 de agosto

Gervásio José de Novais, 74. Natural de Botuporã (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Sant André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Pereira Santos, 52. Natural de Telha (Sergipe). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Comerciante. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 3 de agosto

Anna Pombo de Oliveira, 94. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Luiz Gonzaga do Nascimento, 84. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Antonio Turato, 78. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Parque do Carmo II, em São Paulo, Capital.

Josefa Maria Alves Bispo, 78. Natural de Jales (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Davina Maria Lima de Faria, 76. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Gilda Maria da Silva, 76. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Benedito Martins de Paula, 73. Natural de Volta Redonda (Rio de Janeiro). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Jorge Luiz Neves Pereira, 67. Natural de Gouveia (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Pedro Luiz Bischof, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Rafael Fernandes da Silva, 22. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3, em Diadema. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 4 de agosto

Seraphina Gradino Gonçalves, 94. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia em Rudge Ramos. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha Martins de Alvarenga, 94. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia No bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Primo Serafim Netto, 79. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 3 de agosto

Alzerina Fernandes da Silva, 36. Natural de Portal (Pará). Residia no Jardim Avenida, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 4 de agosto

Alzira Anna da Silva, 90. Natural de Uauá (Bahia). Residia em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria Beatriz Fogagnoli, 72. Natural do Guarujá (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Luzia Umbelina da Silva, 68. Natural de Cambuquira (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Francisco Irnete da Mota, 46. Natural de Santana do Acarau (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 5 de agosto

Maria das Graças Morais, 66. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, terça-feira, 4 de agosto

José Paulino dos Santos, 100. Natural de Canavieiras (Bahia). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Domingas Correa Quinquio, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Guilherme Kissel, 67. Natural de Sant André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Geraldo Caetano de Souza, 67. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Rersidia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Domingas Correa Quinquio, 78. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Iara de Jesus Zerbinatto, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lidia.

José do Carmo Marcolino, 62. Natural de Escada (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Laerte Fachini, 55. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Rosangela Inácio de Freitas, 47. Natural de Faxinal (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Adriana Gonçalves dos Santos, 44. Natural de Engenheiro Beltrão (Paraná). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Mariza Santos de Almeida, 32. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, 5 de agosto

Euzebia Ribeiro Casulin, 94. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Mário Gilberto dos Santos, 76. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Antonio Vieira da Silva, 70. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Eliane Prado de Almeida, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Escriturária. Dia 5, em Santo André. Memorial Phoenix, em Santo André.

Aparecida Barros Vanucchi, 63. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Nunes da Silva, 59. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia na Vila Montebelo, em Itaquaquecetuba (São Paulo). Dia 5, em Mauá. Cemitério Morada da Paz, em Itaquaquecetuba.

Adriana Aparecida Siqueira, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.