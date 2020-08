Cidades da região recebem cadastro de beneficiários da lei Aldir Blanc

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/08/2020 | 23:30



As cidades do Grande ABC se mobilizam para cadastrar moradores que podem ser beneficiados pela lei federal Aldir Blanc, que destinará R$ 3 bilhões para profissionais e organizações da área cultural que tiveram renda comprometida por causa da pandemia da Covid-19.

Em Santo André, a Prefeitura recebe os cadastros pela plataforma CulturAZ (culturaz.santoandre.sp.gov.br/). Quem tiver dúvidas pode acessar tutorial no link bit.ly/LeiAldirBlancSantoAndré.

Em São Caetano a Prefeitura já está discutindo o assunto no Conselho Municipal de Política Cultural e junto ao GT (Grupo de Trabalho) de Cultura do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A Prefeitura de São Bernardo informou que realizou fóruns e reuniões e que o cadastro municipal pode ser preenchido no endereço https://forms.gle/vq3fMdNMEWMaaBGt7.

Em Mauá a Prefeitura diz que a lei será realizada por meio de editais para abarcar projetos do Expresso Cultural 2020. A Prefeitura de Diadema está em fase de cadastramento na Plataforma Brasil, do governo federal.

Em Ribeirão Pires foi lançado o Cultura Sim (Sistema de Indicadores e Mapeamento Cultural de Ribeirão Pires), para localizar de forma efetiva quem poderá ser amparado pela lei. A Prefeitura de Rio Grande da Serra informou que está realizando o cadastramento de artistas e entidades culturais para que possam aderir aos benefícios da Lei Aldir Blanc.