Professora vira escritora após vencer o Desafio de Redação

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/08/2020 | 23:30



Professora de língua portuguesa há 28 anos, Elisangela dos Santos Meira, 48 anos, de Mauá, teve sua estreia no universo literário em maio do ano passado, quando lançou o livro 10 Passos Poéticos Para Ser Feliz (Editora Coerência). E o que lhe serviu de combustível para apresentar sua obra foi o Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e que neste ano chega à 14ª edição.

Elisangela leciona na EE Professora Therezinha Sartori, em Mauá, e é pela escola que participa na categoria professor do concurso. Já foi vencedora em duas oportunidades, uma em 2014, com uma crônica, e outra em 2015, com poesia. E em cada uma delas faturou um notebook.

Foi a partir destas vitórias que a professora decidiu que mostraria seus textos a quem quisesse ler. “O fato de eu ter ganhado esses dois prêmios do Desafio despertou em mim uma vocação, que é a escrita. Eu, verdadeiramente, posso afirmar que o fato de ter vencido despertou para retirar meus textos da gaveta”, afirma.

Segundo Elisangela, isso reacendeu paixão que estava um pouco escondida. Depois do lançamento do livro, ela segue escrevendo e tem intenção de publicar outras obras. “Estou aguardando o momento certo. Muitos projetos para tirar da gaveta. É algo que me faz bem, além da profissão que eu segui.”

A docente acredita que o fato de participar do concurso acaba servindo de inspiração para que os alunos também embarquem na empreitada. E neste ano não é diferente, tanto que já enviou seu texto. “Querendo ou não, o exemplo do professor ainda é bastante determinante para as ações do aluno. Eles pedem dicas (sobre o Desafio), perguntam, gostam de conversar comigo sobre isso e é interessante, porque aqueles que não são meus alunos me reconhecem como a professora que ganhou o Desafio de Redação.”

Por causa da pandemia da Covid-19, nesta edição o concurso literário será realizado virtualmente. O tema escolhido é As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor e o melhor texto ganhará bolsa de estudos na USCS. Quem quiser participar tem até 30 de setembro – o prazo inicial, que era 30 de julho, foi ampliado – para fazer a inscrição e enviar o texto no hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao.

Podem participar alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas. Além da bolsa de estudo para o melhor texto do concurso, donos de outras boas redações levarão notebooks, TVs e tablets.

Professores também podem mandar seus textos. Quem participar concorre com outros docentes e a melhor redação leva como premiação um notebook.

O vencedor será anunciado no dia 16 de novembro, com transmissão ao vivo pela DGABC TV, que pode ser acessada pelo site do jornal (www.dgabc.com.br).

O concurso é uma realização do Diário e da USCS, tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).