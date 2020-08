Preso o inimigo do Metrô

Do Diário do Grande ABC



06/08/2020 | 23:59



Foi preso ontem pela Polícia Federal, por motivos alheios à sua atuação à frente da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, o político goiano Alexandre Baldy, o maior inimigo do projeto de Metrô no Grande ABC. Abatido por suspeita de integrar quadrilha que negociava vantagens indevidas em contratos na área da saúde, o secretário paulista se notabilizou por, entre ações e omissões, encontrar entraves para impedir a execução do projeto de implantação da Linha 18-Bronze. Saiu-se vitorioso a 2 de julho de 2019, quando o governador João Doria (PSDB) anunciou solenemente que, por falta de dinheiro, a ideia original seria sepultada.

Embora pouquíssimas vezes Baldy tenha exposto publicamente a própria face no acalorado debate promovido pela sociedade civil organizada, amplamente repercutido por este Diário, no âmbito da campanha O Grande ABC quer Metrô, o secretário atuava fortemente nos bastidores. É dele todo o trabalho de enterrar o projeto do monotrilho, substituindo-o pelo BRT, o sistema de transporte rápido por ônibus cuja responsabilidade de implantação ficaria a cargo da Metra, que, em troca, teria expandido o contrato de concessão da exploração do Corredor ABD, que já vigora desde 1997.

Sempre que questionado sobre as razões técnicas da alteração, nas raras oportunidades em que se dispôs a falar, apelava para a insuficiência financeira, como se isso fosse problema intransponível no caso do Estado mais rico da federação.

Leitores deste jornal já tinham obtido informações sobre as supostas relações de Baldy com o submundo político. Em entrevista publicada em 30 de setembro, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) antevia a prisão do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo: “Não existe negócio com ele sem propina”. Por motivos de força maior, João Doria foi obrigado a trocar seu auxiliar. Que o substituto nomeado pelo governador demonstre predisposição para ouvir os anseios e desejos dos moradores do Grande ABC. Em outras palavras: que seja amigo da região e também do Metrô.