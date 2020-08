Negligência custa vida e patrimônio

Do Diário do Grande ABC



06/08/2020 | 23:59



No último dia 4, explosão de grandes proporções atingiu Beirute, Capital do Líbano, em meio à pandemia. A tragédia, que deixou até agora mais de 100 mortos, foi causada pela combinação de quantidade e armazenamento errôneo de nitrato de amônio, substância muito comum em explosivos e fertilizantes, e incêndio no galpão ao lado. De acordo com informações das autoridades locais, podemos concluir que o ocorrido poderia ter sido evitado. Em situações como esta, onde ocorre armazenagem de substâncias perigosas, existem recomendações, em normas nacionais e internacionais, que devem ser seguidas, como:

Limitação da quantidade de produto armazenada no mesmo local; compartimentação entre as áreas, ou seja, criar resistência para, eventualmente, não atingir todo conteúdo armazenado; ventilação, o que é muito importante para impedir o acúmulo de gases tóxicos e/ou inflamáveis; espaçamento entre o local de armazenagem e vias públicas /população em geral.

Detecção de emissão de gases e alarme, para evacuação do local e medidas de mitigação. É sabido que nitrato de Amônio, por si só, não é produto inflamável. No entanto, quando aquecido, reage se tornando instável, liberando gases que, em concentração com oxigênio, podem ignizar e, dependendo da concentração, ventilação e confinamento, causar explosão como a ocorrida em Beirute.

É de suma importância também prestar atenção nas características do galpão que gerou o aquecimento com incêndio, ocasionando a reação do oxidante. A partir daí, entramos em outra questão: e se esse galpão não tivesse pegado fogo? Existem meios de prevenir esses incêndios, como o uso dos sprinklers, sistema fixo, automático, conhecido mundialmente pela sua eficiência em controlar incêndio no início, que poderia ter suprimido ou controlado as chamas. Medidas de proteção existem, mas necessitamos urgentemente de cuidados antecipados para prevenir tragédias anunciadas como a de Beirute.

Vale ressaltar que o Brasil é grande importador de nitrato de amônio para a indústria de fertilizantes, importando cerca de 1 milhão de toneladas ao ano. Aqui, o Exército acompanha e regula de perto a substância. Sua armazenagem é muito cara, por isso, fica o mínimo de tempo possível estocado. Entretanto, em 2017, a única fábrica no Brasil responsável pela manipulação da substância, em Cubatão, sofreu grande incêndio. A partir de todos os incidentes com substâncias perigosas, principalmente em decorrência de incêndios, podemos concluir que as medidas internacionais de segurança devem ser seguidas e fiscalizadas, afinal, elas existem para prevenir perdas materiais, danos ao meio ambiente e, acima de tudo, perdas de vidas.

Felipe Melo é engenheiro e presidente da ABSpk (Associação Brasileira de Sprinklers).



PALAVRA DO LEITOR

No Farina

Meu pai fez exame de sangue da Covid, entre outros, em posto de saúde no Jardim Farina, em São Bernardo, e o resultado deu positivo. Ocorre que ele realizou outro exame, desta vez pelo convênio médico, e deu negativo. Acho importante informar que os exames feitos nesse posto de saúde estão com diagnósticos errados. Várias pessoas são diagnosticadas erroneamente. Fica o alerta ao prefeito de São Bernardo para que disponibilize exames que possam diagnosticar a doença com veracidade. Pessoas ficam desesperadas e são colocadas em isolamento sem necessidade.

Marcia Horio

São Bernardo

Ciro Gomes

Fico pensando como uma pessoa que se diz política, como Ciro Gomes, que já foi candidato a presidente, pôde dar respostas tão estúpidas à Entrevista da Semana (Política, dia 3). Xinga o presidente da República de criminoso, faz acusações falsas e critica a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Ciro prefere a China, de onde veio o vírus. Mas fecha a boca e não fala que em 18 meses de governo Bolsonaro não há corrupção, foram liberados todos os recursos necessários para o combate à pandemia, terminou a transposição do Rio São Francisco – levando água para o povo sofrido do Nordeste – e já deu três parcelas de R$ 600 para pessoas mais pobres. Ele não fala de quantos governadores já receberam a visita da PF (Polícia Federal) contra desvios de dinheiro da saúde, da mesma PF visitando o governo do Estado do Piauí, onde foram desviados mais de R$ 50 milhões da educação, da qual estamos nos últimos lugares no mundo. Se sente médico, economista, mas em nada ajudou. Apenas enche programas vespertinos de entrevistas com balelas. Quem não o conhece que o compre.

Ângelo Marchi Neto

Mauá

Semasa ou Sabesp?

Minha casa dá fundos com um estacionamento na Rua Espanha, 1.059, no Parque das Nações, em Santo André. Quando chove muito, toda água que escoa das ruas Espanha, Esparta e Travessa Tebas para dentro do estacionamento desce pelos fundos da minha casa. Em fevereiro, o volume de água que transbordou foi muito forte, chegando a entrar água na minha cozinha. Moro com minha mãe, de quase 80 anos. Tivemos que fazer toda limpeza da casa e do quintal, tiramos muita terra e pedras. Além de estarmos expostos a contrair alguma doença. Passamos por este tormento, que se arrasta há anos. Estive no Semasa e na Sabesp. Infelizmente, fazendo a reclamação pelo Semasa, não há como anexar os vídeos da enxurrada, que já foram apresentados ao atendente de lá. Trata-se de área de servidão no fundo do terreno da Rua Espanha, que é de responsabilidade do Semasa, por ser escoamento de águas pluviais. O técnico do Semasa esteve no local e informou que não há o que fazer. A Sabesp informou que é de responsabilidade do Semasa. Peço ajuda!

Sandro Lourenço

Santo André

Enterrou Linha 18

Segundo João Doria, governador do Estado, a prisão de Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos, nada tem a ver com seu governo. Muito cedo para saber, pois, segundo o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Baldy adotou a ‘prática habitual de cometimento de vários ilícitos penais ao longo dos seguidos cargos públicos que ocupou’. Se o cidadão em questão está sendo acusado no período de 2014 a 2018, durante o tempo em que foi além de deputado, ministro das Cidades e secretário do governo de Goiânia, boa coisa não deve ter feito. Com certeza, caso algo ilícito esteja sendo praticado, só virá à tona daqui a cinco, seis anos. O que surpreende é como uma pessoa que já tem essas manchas no currículo pode ser novamente convidado a fazer parte do governo Doria ocupando a Secretaria de Transportes. Se fosse na iniciativa privada, um currículo assim jamais teria chances. Mas em se tratando de política, tudo pode. E acabará em pizza.

Izabel Avallone

Capital