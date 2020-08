Cantora Valéria Custódio apresenta show virtual

Do Dgabc.com.br



06/08/2020 | 19:36



Após realizar seu primeiro espetáculo virtual, em 30 de julho, a cantora e compositora Valéria Custódio segue com o trabalho on-line e apresenta nesta sexta-feira (7), a partir das 20h, mais um show espetáculo da turnê Púrpura Dois. A transmissão será realizada plataformas digitais YouTube e Facebook (@valeriacustodiooficial).

O espetáculo é baseado em faixas do disco Púrpura, lançado em 2019 e gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Faixas Pra Você, A Semana, Xote Xaxado, Meu País, Mente pra Mim e Flores Pretas não ficam de fora.

Além disso, o público poderá conferir canções novas, como Nó, Samba do Sol e Esses Dois. A agenda virtual da artista prossegue com shows dias 28 e 5 de setembro.

Os quatro espetáculos foram gravados no Teatro Vasques, em Mogi das Cruzes, e no Teatro Municipal de Poá, também Interior do Estado. “Eu estava ansiosa para recomeçar essa série de shows que teve de ser interrompida por causa da pandemia. Então, decidimos que a melhor e mais segura forma de se fazer essa retomada seria virtualmente. Mas estamos fazendo tudo muito bem planejado para que o público, realmente, tenha a sensação de que está no teatro comigo”, explicou a cantora.

O projeto é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tendo financiamento via Proac (Programa de Ação Cultural) e produção da Ambar Produções e Eventos.