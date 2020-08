Tichina Arnold, a 'Rochelle', grava vídeo para os fãs brasileiros

06/08/2020 | 19:11



Famosa no Brasil por interpretar a Rochelle em "Todo Mundo Odeia o Chris", a atriz Tichina Arnold enviou uma mensagem para agradecer os fãs brasileiros. O vídeo foi publicado na terça-feira, 4, pelo Globoplay, serviço de streaming que exibe a produção desde 2019.

"Olá Brasil! Aqui é a Tichina. Eu quero mostrar uma coisa para vocês", diz ela no vídeo. Tichina então usa um serviço de tradução de mensagens, que traduz um comentário dela do inglês para o português. Ela agradece aos brasileiros por assistirem à série: "espero que você goste do show".

"Eu amo vocês, te amo! Te amo!", disse ela, arriscando falar um pouco de português. Tichina ainda terminou o vídeo, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, com uma brincadeira, gritando o nome de Chris, filho da personagem, e reproduzindo um dos bordões mais conhecidos de Rochelle.

Tichina não foi a única atriz da série que enviou uma mensagem em português para os fãs. Em maio, Terry Crews também gravou um vídeo para os brasileiros. "Oi gente. Te amo, Brasil. Obrigado por apoiar Everybody Hates Chris (Todo mundo odeia o Chris) e Brooklyn 99. Até a próxima", disse ele.