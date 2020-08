Maior campeão da Liga Europa, Sevilla mostra força e derrota a Roma por 2 a 0

06/08/2020 | 18:51



Maior vencedor da competição, com cinco taças conquistadas, o Sevilla mostrou sua força na Liga Europa, ao vencer, nesta quinta-feira, a Roma, por 2 a 0, em Duisburg, na Alemanha. Após empate sem gols na Itália, os espanhóis garantiram vaga nas quartas de final, quando terão pela frente, na terça-feira, o Wolverhampton Wanderers, eu bateu o Olympiacos.

Desde o apito inicial do árbitro holandês Bjorn Kuipers, o time de Julen Lopetegui pressionou o rival italiano, que praticamente não teve condições de sair de seu campo defensivo. Várias oportunidades foram criadas, mas o placar só foi aberto aos 22 minutos, após bela jogada individual de Sergio Reguilon. O goleiro Pau Lopez falhou no lance.

Em desvantagem no placar, a Roma foi um pouco mais à frente, mas o atacante Dzeko teve a missão de encarar sozinho a defesa adversária. Com isso, o Sevilla aproveitou bem os contra-ataques e fez o segundo gol antes do intervalo.

Aos 44 minutos, Lucas Ocampo foi lançado pela direita e, após bela jogada, chegou à linha de fundo e cruzou para Youssef En-Nesyri, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol. O jogo seguiu bem disputado na segunda etapa, mas ninguém teve sucesso nas finalizações.

A vaga mais disputada nas quartas foi obtida pelo Wolverhampton Wanderers, em seu campo, após vitória apertada sobre o Olympiacos, por 1 a 0, gol de Raul Jimenez, de pênalti, aos nove minutos de jogo.

Como os times empataram por 1 a 1, no jogo de ida, os ingleses ficaram com a vaga e agora vão enfrentar o Sevilla.

O alemão Bayer Leverkusen e o suíço Basel apenas ratificaram suas classificações, após construírem grande vantagem no primeiro jogo. Após ganhar na Escócia, por 3 a 1, o Bayer voltou a bater os Rangers, desta vez, por 1 a 0, na Alemanha. O rival dos alemães na segunda-feira será a Internazionale de Milão, em jogo único, a ser disputado em Dusseldorf.

Já o Basel entrou no St. Jakob Park com 3 a 0 de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt, placar conseguido na Alemanha. Em casa, os suíços marcaram 1 a 0, gol de Moussa Diaby. Seu rival na briga por um lugar na semifinal será o Shakhtar Donetsk, terça-feira, em Gelsenkirchen.

