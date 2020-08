Câmaras de Diadema e Mauá voltam a suspender sessões presenciais

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



06/08/2020 | 18:26



As Câmaras de Diadema e de Mauá decidiram recuar e voltaram a suspender as sessões presenciais como forma de evitar a proliferação pelo coronavírus. A existência de novos casos confirmados de Covid-19 entre parlamentares e servidores, além do desfalque de vereadores idosos nas plenárias presenciais levaram os dois legislativos a optarem pelo trabalho virtual.

O quadro na Câmara de Mauá gerou preocupação. Nesta semana, outros quatro parlamentares (Adelto Cachorrão, do Republicanos; Chiquinho do Zaíra, do Avante; Professor Betinho, do PSL; e Samuel Enfermeiro, do PSB) testaram positivo, além de 18 funcionários da casa. O oposicionista Marcelo Oliveira (PT) também foi diagnosticado com a doença semanas atrás e chegou a ficar cerca de uma semana na UTI – recebeu alta na terça-feira.

Por conta da quantidade de casos positivados no Legislativo mauaense, o presidente da casa, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), decidiu determinar outras medidas para frear o avanço da doença na casa. Além da suspensão das sessões, os atendimentos presenciais à população serão reduzidos a duas horas por dia (das 10h ao meio dia). Os servidores voltam a trabalhar presencialmente em esquema de rodízio, com cerca de 50% do efetivo indo atuar na casa e a outra metade de home office. “Vimos com atenção e preocupação o quadro identificado através dos testes feitos pela Secretaria de Saúde. É uma questão de vida e de saúde pública, portanto, tomamos essas decisões com muita transparência e responsabilidade”, frisou Neycar, que também determinou a desinfecção da sede da Câmara mauaense nesta sexta.

No caso de Diadema, o vereador Ronaldo Lacera (PDT) testou positivo e teve de ficar em casa em isolamento, mas está bem e já participou da primeira sessão pós-recesso, na tarde desta quinta-feira, de forma virtual. A continuidade das plenárias à distância será avaliada dia após dia, segundo a assessoria da casa, mas a tendência é de que as sessões sigam de forma virtual.