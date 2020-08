06/08/2020 | 18:11



Simone, da dupla com Simaria, já está sentindo alguns sintomas da nova gravidez. Na tarde desta quinta-feira, dia 6, a cantora contou em seus Stories do Instagram que já estava bastante cansada.

- Gente... estou morrendo de sono. Mas é o sono da gravidez. Como eu queria uma massagenzinha e um soninho. Seria tão bom...

No bate-papo, a artista ainda revelou que voltará a usar biquíni.

- A mulher tem direito de fazer o que quiser. Eu é que tenho vergonha. Mas agora com o buchinho esticadinho, não vou ter vergonha, não. Não vai ser as minhas bainhas, vai ser a barriguinha do meu nenénzinho, brincou.

Que amor, né?